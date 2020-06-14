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Saros Körfezi'nde köpek balığı görüntülendi

EDİRNE'nin Enez ilçesinde amatör balıkçılık yapan Yunus Saç (60), teknesiyle açıldığı Saros Körfezi'nde köpek balığı görüntüledi.

Enez ilçesinde amatör balıkçılık yapan Yunus Saç, teknesiyle balık tutmak için damadı Aslan Cihan ile birlikte Saros Körfezi'ne açıldı. Kıyıdan yaklaşık 1 mil açılan Saç, 15 metre derilikte balık tutuğu sırada teknenin yanına pamuk türü olduğunu tahmin edilen bir köpek balığı geldi. Köpek balığı tekne çevresinde tur atarken, Saç, cep telefonunuyla tekne çevresinde dolaşan köpek balığını görüntülerken, Cihan da balık vererek besledi.

Enez'de 30 yıldır amatör balıkçılık yaptığını ve ilk kez bu kadar yakından köpek balığı gördüğünü söyleyen Saç, "Sabah saatlerinde damadım ile birlikte tekneyle balığa çıktık. Karadan yaklaşık 1 mil açıkta, Yunanistan karasuları sınırında 15 metre derinlikte oltayla balık avlıyorduk. Birden yanımıza 2 metre uzunluğunda bir köpekbalığı geldi. Teknemizin etrafında dolanarak tur attı. Bu sırada biz kendisine tuttuğumuz balıklardan verdik. Balıkları yedi ve yaklaşık 15 dakika teknenin etrafında kaldı. Bizi hiç korkutmadı bu anları cep telefonu kamerasına anı olsun diye çektik" dedi.

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