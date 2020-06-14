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Kızılay Başkanı canlı yayında uyardı: Kerpiç evlere girilmemeli

BİNGÖL Karlıova'da meydana gelen 5.7 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklamalarda bulunan Kızılay Başkanı Kerem Kınık, uyarılarda bulunarak, "Bir deprem fırtınasına benziyor. Kesinlikle bölgedeki kerpiç evlere girilmemeli" dedi.

Kızılay Başkanı Kerem Kınık, Bingöl Karlıova'da meydana gelen 5.7 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklamalarda bulundu.

CNN Türk canlı yayınına bağlanan Kızılay Başkanı Kerem Kınık, "Erzurum tarafında çok fazla hasar yok. Daha çok Karlıova çevresinde evlerden hasar bilgileri geliyor. İncelemeler sonrası net bilgi verilecektir. Sahaya intikal ettik. Bölgedeki arkadaşlarımız, gönüllülerimiz köylere intikal ettiler. Çok kötü haberler almıyoruz. Can kaybı ile ilgili bir bilgi almadık. Güçlü artçılar devam edebilir. Kerpiç evlere girilmemeli. İhtiyaç duyulan barınma ve beslenme hizmetleri için AFAD ile birlikte destek oluyoruz. Önemsiz sayılabilecek çatlaklar olduğu ifade edildi. Erzurum’un köylerinde bir hasar yok bilgisi geldi. Şu an itibariyle vahim bir tablo gözükmüyor" ifadelerini kullandı.

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