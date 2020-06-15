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Pençe-Kartal Operasyonu’nda 81 hedef imha edildi! İlk görüntüler geldi

Milli Savunma Bakanlığı Pençe-Kartal Operasyonu ile ilgili ilk görüntüleri paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı, resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada "Pençe-Kartal Operasyonu ile ülkemizi, milletimizi ve hudut güvenliğimizi tehdit eden teröristlere ait barınak, sığınak ve mağaralardan oluşan 81 hedef imha edilmiştir. Uçaklarımız emniyetle üslerine dönmüşlerdir" denildi.

Bakanlık Pençe-Kartal Operasyonu ile ilgili ilk görüntüleri paylaştı.

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