Pençe-Kartal Operasyonu’nda 81 hedef imha edildi! İlk görüntüler geldi

Milli Savunma Bakanlığı, resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada "Pençe-Kartal Operasyonu ile ülkemizi, milletimizi ve hudut güvenliğimizi tehdit eden teröristlere ait barınak, sığınak ve mağaralardan oluşan 81 hedef imha edilmiştir. Uçaklarımız emniyetle üslerine dönmüşlerdir" denildi.

Bakanlık Pençe-Kartal Operasyonu ile ilgili ilk görüntüleri paylaştı.