CNN Türk muhabiri Bingöl'deki depreme canlı yayında yakalandı! İşte panik anları
BİNGÖL'de meydana gelen depremle ilgili gelişmeleri aktarmak için bölgede bulunan CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk, kentte meydana gelen artçı depreme canlı yayında yakalandı.
Bingöl Karlıova'da, 5.7 büyüklüğündeki depremin ardından kentteki artçı sarsıntılar devam ediyor. Gelişmeleri ekran başındakilere aktarmak için bölgeye giden CNN Türk ekibi de artçı depremlerden birine canlı yayında yakalandı.
Kent yeniden sallandı
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 09.51'te merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesi olan 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
AFAD'ın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, saat 09.51'te Karlıova'da 5.6 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin 7,01 kilometre derinlikte olduğu belirlendi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 5.5 olarak açıkladı.
Depreme canlı yayında yakalandı
Bingöl, dün geceden bu tarafa beşik gibi sallanırken bölgedeki gelişmeleri ekran başındakilere aktarmak için bölgeye giden CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk, depreme canlı yayında yakalandı.