MEDYA

CNN Türk muhabiri Bingöl'deki depreme canlı yayında yakalandı! İşte panik anları

BİNGÖL'de meydana gelen depremle ilgili gelişmeleri aktarmak için bölgede bulunan CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk, kentte meydana gelen artçı depreme canlı yayında yakalandı.

Bingöl Karlıova'da, 5.7 büyüklüğündeki depremin ardından kentteki artçı sarsıntılar devam ediyor. Gelişmeleri ekran başındakilere aktarmak için bölgeye giden CNN Türk ekibi de artçı depremlerden birine canlı yayında yakalandı.

Kent yeniden sallandı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 09.51'te merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesi olan 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

AFAD'ın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, saat 09.51'te Karlıova'da 5.6 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin 7,01 kilometre derinlikte olduğu belirlendi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 5.5 olarak açıkladı.

Depreme canlı yayında yakalandı

Bingöl, dün geceden bu tarafa beşik gibi sallanırken bölgedeki gelişmeleri ekran başındakilere aktarmak için bölgeye giden CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk, depreme canlı yayında yakalandı.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Sivas'ta Kırım Kongo'dan bir ölüm daha! 80 yaşındaki kadın hayatını kaybetti
FETÖ'nün karanlık yüzü ifşa oldu! İzdivaç için kadınları üçe ayırmışlar
Giriş çıkış yasağı olan iller listesi 15 Haziran hangi illere giriş yasak?
Balıkesir'de iki mahallenin gençleri arasında silahlı çatışma: 2 ölü 8 yaralı
AK Partili Hamza Dağ'dan anket şirketlerine tepki: Algı yapıyorlar nerede bu oylar?
Obradovic Fenerbahçe'ye imza atmak için İstanbul'a geliyor
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Defne Samyeli'yi kızdıran Serenay Sarıkaya ve Umut Evirgen sorusu
Rıdvan Dilmen'den Muslera isyanı: 1,5 yıldır bas bas bağırıyorum
Bingöl Karlıova'daki deprem anının görünteliri
Bakan Soylu depreme yakalandı! Kısa süreli panik yaşandı
Bingöl'de 5.6 büyüklüğünde artçı deprem
Bursa Valiliği giriş çıkış yasağı yaptı yasak kaç gün sürecek?
Pençe-Kartal Operasyonu’nda 81 hedef imha edildi! İlk görüntüler geldi
Kocaeli giriş çıkış yasağı başladı mı kimlerin girmesi yasak?