HDP'nin Darbeye Karşı Demokrasi Yürüyüşü'nde olaylar çıktı

Halkların Demokratik Partisi (HDP), Enis Berberoğlu, Leyla Güven ve Musa Farisoğulları’nın milletvekilliklerinin düşürülmesinin ardından, Edirne’den ve Hakkari’den Ankara’ya ‘Demokrasi Yürüyüşü’ düzenleyeceğini açıklamıştı. Yürüyüşün ilk durağı olan Silivri’den Edirne’ye hareket edecek olan HDP'lilerden 9 kişi gözaltına alındı.

HDP’nin yürüyüş kararı almasının ardından yürüyüş güzergahındaki Bursa, Adana, Bitlis, Hakkari, Kırklareli, Edirne, Kocaeli, Sakarya, Van ve Tekirdağ illerinde şehir giriş çıkışları kısıtlanmıştı.