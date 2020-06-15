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HDP'nin Darbeye Karşı Demokrasi Yürüyüşü'nde olaylar çıktı

HDP “Darbeye Karşı Demokrasi Yürüyüşü” kapsamında Hakkari ve Edirne’den Ankara’ya olan yürüyüşünü başlattı. Yürüyüşün Edirne kolunda polis müdahalesi ve gözaltılar yaşandı.

Halkların Demokratik Partisi (HDP), Enis Berberoğlu, Leyla Güven ve Musa Farisoğulları’nın milletvekilliklerinin düşürülmesinin ardından, Edirne’den ve Hakkari’den Ankara’ya ‘Demokrasi Yürüyüşü’ düzenleyeceğini açıklamıştı. Yürüyüşün ilk durağı olan Silivri’den Edirne’ye hareket edecek olan HDP'lilerden 9 kişi gözaltına alındı.

HDP’nin yürüyüş kararı almasının ardından yürüyüş güzergahındaki Bursa, Adana, Bitlis, Hakkari, Kırklareli, Edirne, Kocaeli, Sakarya, Van ve Tekirdağ illerinde şehir giriş çıkışları kısıtlanmıştı.

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