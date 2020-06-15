MAGAZİN

Şef Arda Türkmen, 15 yaş küçük sevgilisiyle ilk kez görüntülendi

Geçtiğimiz hafta kendisinden 15 yaş küçük fenomen Melodi Erbirliler ile aşk yaşadığı ortaya çıkan ünlü şef Arda Türkmen, yeni sevgilisiyle ilk kez yan yana görüntülendi. Karşısında kameraları görünce panikleyen Türkmen, ilişkisi hakkında konuşmak istemedi.

Sosyal medya hesaplarından aynı mutfakta çekilen fotoğraflarını paylaşınca aşk yaşadıkları ortaya çıkan 45 yaşındaki Arda Türkmen ve 30 yaşındaki Melodi Erbirliler aşkı belgelendi.

KAMERALARI GÖRÜNCE ŞOKE OLDULAR

Yakın bir zaman önce aşk yaşamaya başlayan hatta şimdilerde aynı evde kalmaya başlayan ikili, Arnavurtköy sahilinde kahvaltı yaparken görüntülendi. Aşklarını gizli tutmayı tercih eden çift, görüntülendiklerinin farkına varınca şaşkına döndü.Ünlü şef gözlüklerini takarak kahvaltısına devam ederken, Melodi Erbilliler ise ne yapacağını şaşırınca telefonuyla konuşmaya başladı.

"İLİŞKİMİZİ BOŞ VERİN BANA KORONAYI SORUN"

Yaklaşık 1.5 saat süren kahvaltı sonrası araçlarına doğru yönelen ikili, "Siz nereden çıktınız" dedi. Karantina boyunca kilo aldığı dikkatlerden kaçmayan Türkmen, "Karantina süresince evdeydim, bol bol yemek yaptım" dedi. Aşk hayatını soran muhabirlere kaçamak yanıtlar veren şef, "İlişkimizi boş verin, siz bana korononayı sorun" diyerek kahkaha attı. Hızlı adımlar ile mütevazi araçlarına binen ikili, oradan uzaklaştı.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Ankara'da ByLock operasyonu! 9 kişi yakalandı
Bakan Selçuk: 8 bin 610 ilaç geri ödeme listesinde
Mustafa Destici'den Irak Türkmenleri açıklaması! Mümkün değildir
Bütçe mayısta 17.3 milyar lira açık verdi! Hazine ve Maliye Bakanlığı açıkladı
Sivas'ta Kırım Kongo'dan bir ölüm daha! 80 yaşındaki kadın hayatını kaybetti
FETÖ'nün karanlık yüzü ifşa oldu! İzdivaç için kadınları üçe ayırmışlar
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Mehmet Metiner 'Parsel parsel sattı' sözlerine açıklık getirdi! İşte videonun devamı
CNN Türk muhabiri Bingöl'deki depreme canlı yayında yakalandı! İşte panik anları
Kırklareli giriş çıkış yasağı başladı mı kaç gün yasak var?
Defne Samyeli'yi kızdıran Serenay Sarıkaya ve Umut Evirgen sorusu
Rıdvan Dilmen'den Muslera isyanı: 1,5 yıldır bas bas bağırıyorum
Edirne giriş çıkış yasağı var mı Edirne Valiliği yeni yasak açıklaması
Bakan Soylu depreme yakalandı! Kısa süreli panik yaşandı
Bingöl Karlıova'daki deprem anının görünteliri