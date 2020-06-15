Sağlık çalışanlarına önce yumruklarla sonra palalarla saldırdılar

Olay, Şahinbey ilçesine bağlı Düztepe Mahallesi'nde bulunan Yaşam Hastanesinde meydana geldi. İddiaya göre hasta ziyaretine gelen iki akraba grubu arasında miras yüzünden tartışma çıktı. Hastane koridorunda başlayan tartışma kısa süre sonra yumruklu kavgaya dönüştü. Hastane çalışanlarının güçlükle müdahale ettiği olayın ardından hastaneden dışarı çıkartılan grup, araçlarında bulunan pala diye tabir edilen kesici alet ve sopalarla geri döndü. Saldırgan gruptan biri elindeki pala ile hastanenin güvenlik görevlisine saldırdı. Daha sonra araya girmeye çalışan sağlık çalışanlarına yönelen palalı saldırgan, güvenlik görevlileri ve sağlık çalışanlarının müdahalesi ile elindeki palayı düşürdü. Palayı güvenlik görevlilerinden biri yerden alırken, bu kez ise saldırgan kaçacak yer aradı. Elinde pala ile saldırganın peşinden koşan görevli, şahsın dışarı çıkmasının ardından ise görev yaptığı güvenlik kulübesine geri dönerek palayı yere bıraktı.

Kendi acılarını unutup, yaralıya koştular

Acil kapısı önünde süren olayların ardından kafasında ve elinden darbe alan sağlık çalışanları, kendi acılarını ve yaralarını unutarak, o anlarda trafik kazasıyla acile giriş yapan küçük çocuğa müdahale etmek için adeta birbirleri ile yarıştı. Aldıkları darbeleri unutan sağlıkçılar, yaralı çocuğa müdahale ederek yaşama döndürdü.

Saldırgan gözaltına alındı

Art arda meydana gelen olaylarda 4’ü hastane çalışanı toplam 6 kişi yaralandı. Hastane çalışanları ve hastane yönetimi meydana gelen olay sonrası şikayetçi oldu gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.