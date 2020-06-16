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Bakan Abdulhamit Gül üniversite yıllarında yazdığı şiiri okudu

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Cihannüma Derneğinin YouTube hesabından yaptığı 'Cihannüma Sohbetleri' programına katıldı. Gül, üniversite yıllarında yazdığı şiiri seslendirdi. İşte o şiir...

Gamzesine Kudüs Konduran Sevgiliye Şiir

Yüzünün derin çizgileri arasında coğrafyamı işaretliyorum üstadım…

Gözlerin bir projektör gibi tarıyor kalbimin en ücra köşelerini…

Ellerini aç diyorsun gözlerinle…

Ellerin kucaklasın kucaklayabildiği kadar tüm sevgileri…

Afrika’dan Bilali hüzünleri…

Asya’dan Selma’nın buselerini topla diyorsun..

Gözlerin kalbime sesleniyor..

Bütün bir Ortadoğu’yu sık bir yumruk misali..

Tek bir yumruk gibi yerleştir yüreğine…

Çevirmiyorsa yüreğini İbrahim bahçesine...

Terk et tüm yalancı cennetleri diyorsun hüzünlü gözlerinle…

Gamzesine bir buçuk milyar gülücük konduran güzel…

Gülümse yüreğime…

Malcolm X gülüşü olsun…

Bilal-i Habeşi sedası yer alsın kalbinde…

Ey çehresi Kudüs aydınlığında tutuşan özlem…

Kudüs miniminnacık oyuncaktı ellerinde…

Sımsıcak bir sevda oldu seninle…

Kanatlandı Burak’la en büyük kavga oldu…

Sevdamızı altı milyara ulaştırmanın kavgası…

Gamzesine bir buçuk değil, altı milyar gülücük kondurmanın sedası…

Yüzünde Kudüs gülücükleri var şimdi…

Sımsıkı, sımsıcak…

Birazdan on milyonların gönlünü kavrayacak, Aşkın en onulmazı var şimdi.

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