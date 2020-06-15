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ATV Müge Anlı canlı yayında esrarengiz yangında cinayet şüphesi kan dondurdu

ATV ekranlarında canlı olarak yayınlanan Müge Anlı'nın programda Sinop'ta çıkan yangında esrarengiz bir şekilde kaybolan Nurten Özkaya eşi tarafından öldürüldü mü? İşte yangında ortaya atılan şoke eden iddialar...

ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert’te son günlerde Sinop’taki esrarengiz yanında kaybolan ve cesetleri dahi bulunmayan Hanife Özcan(105), kızı Nurten Özkaya (28) ve torunu Ramazan'ın (4) arama çalışmaları devam ediyor. Sinop’ta esrarengiz şekilde çıkan yangında kayıp 3 kişiye ne olduğu herkes tarafından merak edilirken Nurten hanımın eşi Erdal Özkaya programına gelerek yangında kaybolan eşi, çocuğu ve anneannesini aramaya başladı. Ancak konuyla ilgili görüşülen kişilerin ortaya attığı iddialar olayı işin içinden çıkılmaz bir boyuta getirdi. Yangında cinayet şüphesi ağır basarken en büyük şüpheli ise Nurten Özkaya'nın eşi Erdal Özkaya. İşte esrarengiz yangınla ilgili kan dondurun iddialar..

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