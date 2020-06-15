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Ali Babacan, Erdoğan ile ilk kez ters düştükleri olayı anlattı

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilk kez ters düştüğü olayı yıllar sonra açıkladı.

TELE1'de 'Hayatın Rengi' programında Tuluhan Tekelioğlu'nun sorularını yanıtlayan DEVA Partisi lideri Ali Babacan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilk kez ters düştüğü olayı, "2009 yılıydı, mali kurallara bağlı maliye politikalarının benimsenmesi gerektiğini önerdim. Erdoğan, 'Kendi içimizde IMF yaratmaya gerek yok' diyerek reddetti" sözleriyle anlattı.

Reddedilen önerisi 

Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde başbakan yardımcısı, dışişleri bakanı ve ekonomi bakanı olarak görev yapan Babacan, 2009 yılında mali kurallara bağlı maliye politikalarının benimsenmesi gerektiğini belirttiği önerinin, Erdoğan tarafından 'Kendi içimizde IMF yaratmaya gerek yok' sözleriyle reddedildiğini söyledi.

"Birkaç saat kala gelen talimatla durduruldu"

DEVA lideri Babacan, şu ifadeleri kullandı: Başarıları kalıcı kılalım istedik. Bunu mali kuralla yapmak istedik. TBMM'de Plan Bütçe Komisyonu'nda oy birliğiyle geçti. Genel Kurul'da oylamaya birkaç saat kala gelen talimatla durduruldu. Bana sordular o zaman, ben o konuda konuşmama kararı aldım dedim.

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