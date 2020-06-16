Zalim İstanbul 39. bölüm fragmanı final

Zalim İstanbul 39. final bölümü fragmanı yayınlandı. Zalim İstanbul'un son bölümünde neler yaşanacak? Zalim İstanbul 22 Haziran 2020 Pazartesi akşamı Kanal D'de...

Antakya’dan, İstanbul’a uzanan bir var olma mücadelesinin ekrana geleceği Zalim İstanbul’da; üç çocuğu ile Antakya’da yaşayan Seher’in, lojistik sektörünün devleri arasında yer alan ve aynı zamanda memleketlileri olan Agah Karaçay ile yollarının kesişmesi herkesi yeni bir sınava sokacak.