Saniyeler içerisinde gerçekleşen motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında

Hırsızlık olayı, 10 Mart Çarşamba sabahı Fatih’te yaşandı. Saat 05.18’de motosikletle Kocasinan Caddesi’ne gelen kimliği belirsiz şahıslar, saniyeler içerisinde park halinde bulunan motosikletin kilidini kırdıktan sonra iterek olay yerinden uzaklaştı. Hırsızlık anı ise çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Kameralara yansıyan görüntülerde kask taktıkları için yüzleri görünmeyen şahısların olay yerine geldiği, arka kısımda oturan şahsın motosikletten inerek park halinde bulunan motosiklete yaklaştığı görülüyor. Çevreyi kontrol ettikten sonra motosiklete yönelen şahıs, ön teker kısmında bulunan direksiyon kilidini kırdıktan sonra hızla iterek motosikleti park halinde bulunduğu yerden uzaklaştırıyor. Bir süre sonra ise geldikleri motosiklette bulunan şahsın da yardımıyla çaldıkları motosikletle kameranın açısından çıkarak gözden kayboluyor. Yaşanan hırsızlık olayı ise bir dakikadan kısa süre içerisinde gerçekleşiyor.