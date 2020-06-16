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Otomobilin motor bölümüne sıkışan gelincik kurtarıldı

Bartın’da bir aracın motoruna giren gelincik, sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu çıkartılabildi.

Bartın’da yaşayan Alp Kaymakçı, İstanbul’dan gelen misafirlerinin bulunduğu otele giderek, aracını otoparka çekti. Bu sırada aracının motor kısmından gelen sesleri fark eden Kaymakçı, ilk başta kedi zannettiği hayvan için itfaiyeden yardım istedi. Olay yerine gelen Bartın Belediyesi itfaiye ekipleri, yaptıkları incelemede motor bloğunun bulunduğu yerde bir gelinciğin olduğunu belirledi. Ekipler hayvanı sıkıştığı yerden uzun uğraşlar sonucu çıkartabildi. Sıkıştığı yerden çıkan gelincik korkudan yeniden aracın altına girdi. Ekipler gelinciğin motora girmemesi için yoğun mücadele verdi. Ekiplerin yoğun mesai harcamasına neden olan hayvan daha sonra itfaiye aracının altında saklandı. Bir süre sonra buradan da kaçan gelincik, bir prefabrik konteynırın altına girerek gözden kayboldu.

Olay yerinde gazetecilere açıklamalarda bulunan araç sahibi Alp Kaymakçı, “İstanbul’dan misafirim geldi. Dedim ağırlayalım birer ikişer bir şeyler içelim. O sırada hani gelincik var dediler. Bizde baktık filan arabanın içine girmiş. Yazık dedi hani bir şey yapmayalım. İtfaiyeyi aradık. Allah razı olsun Bartın Belediyesinden itfaiyemizi hemen gönderdi. Gelinciği çıkardılar. Yani, demek doğada güzel hayvanlar var. Canını yakmamak lazım. O yüzden de kimsenin canını yakmasınlar kardeşim. Gerekli yerlere bildirsinler, gelip ilgileniyorlar.” dedi.

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