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Show TV Zahide Yetiş canlı yayında koronavirüs duası 'keriz yolma duası' çıktı

Show TV'de ekrana gelen Zahide Yetiş'le adlı programda koronavirüsten korunma muskası olarak sunulan muskada Arapçayla 'Keriz yolma duası' yazdığı ortaya çıktı.

'Koronavirüsten korunma duası' adı altında insanların dini duygularını kullanarak dolandırıcılık yapan kişiler, hazırladıkları afişe Osmanlıca 'Keriz yolma duası' yazdı.

Arapça harflerle 'keriz yolma duası' yazan muska, korona virüsten korunma muskası olarak pazarlanmış. Show TV'de yayınlanan "Zahide Yetiş'le programına da taşınan skandal, sosyal medyada da büyük ses getirdi.

Arapça 'Keriz yolma duası' yazıyor!

Koronavirüse iyi geldiği iddia edilen muskada Arapça'yla "Keriz yolma duası" yazdığı ortaya çıktı. Muska, 10 TL kargo bedeliyle 29.90 TL'ye pazarlandı.

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