Serdar Ortaç'ın efkarlı hali sosyal medyada olay oldu

Yakın zamanda aşk yaşadığı meslektaşı Seçil Gür'den ayrılan Serdar Ortaç'ın sigara içerken ki ve evinde dinlediği 'Böyle bir aşk görülmemiş dünyada' şarkısını dinlediği anlar sosyal medyayı salladı.

Ünlü popçunun efkarlı hali ve ruh halinin hiç iyi olmadığı görülürken, birçok sosyal medya kullanıcısı Serdar Ortaç'ın aşk acısı çektiği yönünde yorumlarda bulundular.

Ortaç, geçtiğimiz günlerde de Sunucu ve yazar Yelda Kırçuval'ın sorularını yanıtladı ve "Artık bir kadına verecek huzurum kalmadı" sözleriyle çok konuşulmuştu.

En son meslektaşı Seçil Gür ile aşk yaşayan Ortaç, daha sonra Instagram hesabının story bölümünden attığı duyuruyla Gür'le olan ilişkisini bitirdiğini duyurdu.