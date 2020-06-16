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Şişli'de pompalı tüfekli, motosikletli saldırganlar kamerada

ŞİŞLİ'de iddiaya göre kendilerine 'yavaş git' diyen mahalle sakinlerine pompalı tüfekle ateş açarak 3 kişiyi yaralayan saldırganlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Şişli, Feriköy Mahallesi, Şahin Sokakta Pazar günü saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde aşırı hız yaptıkları iddia edilen motosikletlilere mahalle sakinleri 'yavaş gidin' diye tepki gösterdi. Bu tepki üzerine motosiklette bulunan iki kişiyle mahalle sakinleri arasında gerginlik yaşandı. Motosikletleriyle ayrılan iki şüpheli bir süre sonra pompalı tüfekle sokağa gelerek rastgele ateş açtı. Açılan ateşte 3 kişi yaralandı. Büyük paniğe neden olan saldırıya ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

SALDIRI ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Görüntülerde saldırganların pompalı tüfekle sokağa gelerek hedef gözetmeksizin rastgele ateş açtığı yer alıyor. Açılan ateş sonucunda sokakta bulunanların kendilerini korumak için kaçışıyor. Saldırı sonrasında vatandaşlar, tüfekten çıkan saçmaların vücutlarına isabet edip etmediğini kontrol ediyor.

ŞÜPHELİLER KISA SÜRE İÇERİSİNDE YAKALANDI

Saldırı sonrasında güvenlik kamera kayıtlarını inceleme altına alan ekipler şüphelilerin eşkallerini tespit ederek kısa bir süre içerisinde 2 saldırganı yakaladı. Gözaltına alınan saldırganlar Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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