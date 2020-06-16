YEREL

İzmir'de korku dolu anlar! 9'uncu kattan böyle atladı

İzmir Karabağlar'da alkollü olduğu iddia edilen 55 yaşındaki Mehmet K., intihar etmek için 9'uncu kattaki evinin penceresinden atladı. İtfaiyenin açtığı hava yastığına düşen Mehmet K., ağır yaralandı.

Olay, saat 08.00 sıralarında, İnönü Caddesi 361 numaradaki apartmanda meydana geldi. Ailevi problemler yaşadığı belirtilen Mehmet K., 9'uncu kattaki evinin penceresine çıkıp, bağırmaya başladı. Alkollü olduğu öne sürülen Mehmet K.'yi görenler, polise haber verdi. İhbar üzerine adrese, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri apartmanın önüne hava yastığı açarak önlem aldı.

Yaralı olarak hastaneye kaldırıldı

Bir süre sonra Mehmet K., çevredekilerin endişeli bakışları arasında kendini boşluğa bıraktı. İtfaiyenin açtığı hava yastığına düşen Mehmet K., yaralandı. Hazır bekleyen ambulansla İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Mehmet K.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Bu arada, Mehmet K.'nın atlama anı, bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Koronavirüs beyin ve sinirlerde kalıcı hasar yaratıyor
Kovid-19'a karşı en dayanıksız hastalıklar belli oldu! 11 çok riskli grup var
Rusya ve Türkiye'den Libya'ya çağrı! Lavrov'dan çarpıcı açıklamalar
Başak Demirtaş'a sinkaflı küfür eden bir zanlı tutuklandı
Hatay Valiliği açıkladı: 11 bombalı eylemi gerçekleştiren teröristler yakalandı
Abdurrahim Albayrak'tan Ali Koç'a teşekkür
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Van'da sopalı ve tabureli kavga! Ortalık savaş alanına döndü
Şişli'de pompalı tüfekli, motosikletli saldırganlar kamerada
Kıdem tazminatı zamanında ödenmezse faiz istenebiliyor mu?
Yılanlarının 'çiftleşme dansı' görüntülendi
Serdar Ortaç'ın efkarlı hali sosyal medyada olay oldu
Bülent Ersoy evlilikleri kaç kere evlendi ilk eşi kimdir?
Kayıp Ayşe Altuntaş olayında yeni gelişme! Canlı yayında duyurdu
Zafer Aktaş kimdir aslen nereli Zafer Aktaş eşi Meryem Aktaş ve çocukları