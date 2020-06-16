MAGAZİN

Merve Özbey isyan etti: 'Yatak odası sorulmaz'

Şarkıcı Merve Özbey, Instagram hesabından kendisine “Çocuk yapın da görelim, herkes yapıyor sen daha yapmadın” diyen takipçisini ifşa etmişti. Özbey bu konuda muhabirler soru sorunca tepkisini bir kez daha gösterdi.

Ünlü şarkıcı Merve Özbey, Nişantaşı’nda UçanKuş TV ekibinin objektiflerine takıldı. Geçtiğimiz günlerde bir takipçisinin "Çocuk yapın da görelim, herkes yapıyor sen daha yapmadın" yorumuna kızan ünlü şarkıcı sosyal medyadan isyan etmişti.

Muhabirin bu olayı hatırlatması üzerine Özbey bu sorulara kızdı. Özbey sosyal medyada bu tarz soruları soranlara “Yatak odası sorulmaz. Çocuk sorulmaz, bu çok mahrem bir şeydir. Biz hangi ara samimi olduk da sen bana bunu soruyorsun? Belki gerçekten yapamıyorum, belki istemiyorum, belki Allah nasip etmiyor. Sosyal medyada herkesin birbirine kolay ulaşabiliyor olması böyle konuşma hakkını vermez” diyerek tepkisini gösterdi.

Larissa Gacemer'den sonra ünlü şarkıcı Merve Özbey de, "Çocuk yapın da görelim, herkes yapıyor sen daha yapmadın" yorumlarına kızmıştı. Özbey, "Ekran önündeyiz, oyuncuyuz, şarkıcıyız, kadınız diye size böyle konuşma hakkını kim veriyor? Sizin gibiler bu dünyayı altüst ediyor" demişti.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Fenerbahçe Trabzonspor maçı saat kaçta hangi kanal canlı veriyor
Covid-19 tanı kitinde dünyada bir ilk olacak yeni ürün müjdesi
Son dakika gelişmesi! Bingöl'de 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha
ABD’de Temsilciler Meclisi üyesi Ilhan Omar'ın babası koronavirüsten öldü
Yüksek İstişare Kurulu Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı
CHP'li Dursun Çiçek ifade verdi AK Partili 6 vekil suç duyurusu yapmıştı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Gazeteci İsmail Saymaz Hürriyet'ten neden ayrıldığını açıkladı
Kuzey Kore'nin 'Güney'le İrtibat Bürosu’nu imha görüntüleri yayınlandı
Aşure ayı ne zaman 2020 başlıyor ne zaman bitiyor?
Bircan Bali canlı yayında fenalaştı! Seren Serengil şoka
Kılıçdaroğlu'ndan Hamza Yerlikaya'ya çağrı
Kıdem tazminatı zamanında ödenmezse faiz istenebiliyor mu?
Aleyna Tilki haberleri böyle ti'ye aldı! Yanındaki sevgilisi mi?
Bülent Ersoy evlilikleri kaç kere evlendi ilk eşi kimdir?