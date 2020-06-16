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Gazeteci İsmail Saymaz Hürriyet'ten neden ayrıldığını açıkladı

Gazeteciİsmail Saymaz, uzun yıllar çalıştığı Hürriyet gazetesi ile yollarının neden ayrıldığını açıkladı. Saymaz, "Bana iki şart koştular. Başka kanallarda çıkmamamı ve Twitter'da yalnızca haber paylaşmamı istediler" dedi.

Deneyimli gazeteci İsmail Saymaz Hürriyet'ten neden ayrıldığı belli oldu.. Gazete Damga Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Mert'in sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayına konuk olan gazeteci İsmail Saymaz, Hürriyet gazetesi ile yollarının neden ayrıldığını açıkladı.

2 şartı kabul etmedi

18 yıl Hürriyet gazetesinde çalışan İsmail Saymaz, gazeteden kendisine iki şart sunulduğunu ve bu şartları kabul etmediğini söyledi.

"En doğrusu benim ayrılmam olur dedim. Onlar da bana; 'Seni işten çıkaramayız ama sen istifa edersen olur' dediler. Böyle anlaştık. Kötü ayrılmadık” diyen ve tazminatını aldığını söyleyen Saymaz şöyle konuştu:

"Benden iki şey istediler. Dediler ki; 'birincisi bundan sonra bizim grubun dışında herhangi bir televizyon mecrasına çıkmazsan seviniriz. Tabi buna Habertürk ve Halk TV de dahil. İkincisi sosyal medyada sadece haber paylaşmanı rica ediyoruz. Ben bu iki şartı işe girilebilirken kabul edilebilir olduğunu, yıllardır bu koşulda çalışan bir gazetecinin başa dönerek bunları kabul ederek çalışmasının zor olacağını söyledim. En doğrusu benim ayrılmam olur dedim. Onlar da bana; 'Seni işten çıkaramayız ama sen istifa edersen olur' dediler. Böyle anlaştık. Kötü ayrılmadık."

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