Kuzey Kore'nin 'Güney'le İrtibat Bürosu’nu imha görüntüleri yayınlandı

Güney Koreli yetkililer, Kaesong’daki ‘elçilik’ olarak işlev gören, resmi diplomatik ilişkilerin yokluğunda Kuzey ve Güney Kore’nin ortak irtibat bürosu olan Kore-İrtibat Bürosu’nun imha edildiğini doğruladı. İmha sırasında meydana gelen patlama endişeye neden olmuştu. Güney Kore Savunma Bakanlığı, patlamanın görüntülerini yayınladı.

Kım Jogn-un’un kız kardeşi, “Çöküşüne tanık olacaksınız” demişti

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un kız kardeşi Kim Yo-jong, Güney Kore’yi ‘düşman’ olarak nitelendirdi. Kuzey Kore ve Güney Kore sınırında bulunan Kore-İrtibat Bürosu’nu ise ‘işe yaramaz’ olarak değerlendirerek, “Yakında çöküşüne tanık olacaksınız” demişti. Bu açıklamanın ardından Kuzey Kore, irtibat bürosunu hedef alarak imha etti. Binanın imhasının ardından bölgede gerginlik tırmandı.