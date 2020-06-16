POLİTİKA

Kılıçdaroğlu'ndan Hamza Yerlikaya'ya çağrı

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Vakıfbank Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı'na atanan Hamza Yerlikaya'ya "Elde ettiğin başarıları gölgeleme, teşekkür ederek bu görevi iade et kardeşim. O koltuğa oturma" sözleriyle seslendi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti grubunda yaptığı konuşmada Vakıfbank Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı'na atanan ve 12 bin 500 lira maaş alacağı söylenen eski milli güreşçi Hamza Yerlikaya'ya çağrıda bulundu.

"Bu görevi iade et kardeşim"

"Geçenlerde banka yönetimine dünya şampiyonu bir güreşçi atadılar" diyen Kılıçdaroğlu, "Devleti devlet olarak değil, soyulacak yer olarak görüyorlar. Bu sporcu kardeşimizden tek ricam; elde ettiğin başarıları gölgeleme, teşekkür ederek bu görevi iade et kardeşim" ifadelerini kullandı.

''83 milyonun adalet talebi için yürüdük''

Kılıçdaroğlu'nun açıklamasından satırbaşları; "Üç yıl önce yürüdük. Neden yürüdük? Bu cennet vatanda kardeş olalım, kavga etmeyelim diye yürüdük. Bu cennet vatanda bir çocuk bile yatağa aç girmesin diye yürüdük. Bu ülkede haksız yere hapislerde çürüyen kardeşlerimiz için, kalemini satmayan gazeteciler için, hiçbir kişisel beklenti içinde olmaksızın 83 milyonun adalet talebi için yürüdük. Biz bu memlekette 83 milyon için yürüdük. Hâlâ aynı noktada mıyız? Hayır, o ilk adımımızdı. Bu mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğiz.

"Firavunlar boşaltacak milyonlar dolduracak"

Adalet dünyanın ortak paydası olmak zorundadır. Yalnız yürümek için yola çıktım. Ama adalet talebi o kadar yoğundu ki milyonlara ulaştık. Her dönemin bir firavunu olmuştur. Adalet talebinin içini boşalttılar. Firavunlar boşaltacak milyonlar dolduracak.

"Havuz gazeteleri aynı manşeti atıyor"

Medyanın yüzde 90'ını havuz medyasına dönüştürdüler. Havuz medyasını vatandaş izlemedi. Vatandaşın izlediği, okuduğu medyayı ele geçirmeye çalıştılar. Havuz gazeteleri aynı manşeti atıyor. Ne yaparsanız yapın ne yazarsanız yazın, kumpasınıza katılmayacağız. Biz doğru haberin peşindeyiz. Sosyal medyada trollerle gündem oluşturmaya çalışıyorlar. Pek çok gazeteci hapiste. AİHM kararlarını bile uygulamıyorlar. Bu, firavunun adaletidir!

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