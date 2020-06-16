Muslera'ya hastanede doğum günü sürprizi

Galatasaray'ın Çaykur Rizespor'a 2-0 mağlup olduğu maçta sakatlanan Fernando Muslera'yı ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini ileten teknik direktör Fatih Terim ve eşi Fulya Terim de başarılı eldivenin doğum gününü kutladı.

Fernando Muslera'nın sakatlığına çok üzüldüklerini belirten İnan, "Gerçekten öyle çok üzgünüz. Morali gayet yüksekti. Buradan ona tekrardan geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. En kısa zamanda daha da güçlü dönecektir. Kendisi de güçlü bir karakter. Çok da iyi bir insan. İlgi ve alakadan dolayı çok mutluydu. Takımımız adına zor bir süreçten geçiyoruz. Üzücü bir maçtı ama futbolda bunlar var. İnşallah daha güçlü dönecek" dedi.

Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, Çaykur Rizespor maçında bacağı kırılan ve ameliyat olan Fernando Muslera'yı hastanede ziyaret etti. Yener İnce ve ekibine çok teşekkür eden Albayrak, ''Dünle bugün arasındaki fark ameliyat olmuş bir Muslera, daha moralli bir Muslera... Yener İnce'ye sahip olmak büyük bir şans. Hastaneye ve Yener İnce ile ameliyata giren ekibe teşekkür ediyorum. Hayırlısıyla Muslera'nın en kısa sürede tekrar sahalara dönmesini sağlayacağız. Arayan soran herkese teşekkür ediyorum.