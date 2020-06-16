Hükümet porno yıldızlarıyla kamu spotu çekti! Gençlere hangi uyarı yapıldı

Yeni Zelanda, zorlu konulara mizahla yaklaşımlarıyla dikkat çekerken, bu defa gençlerin internet güvenliği konusunda ilginç bir yöntem seçerek, porno oyuncularıyla kamu spotu çekti.

Kamu spotunda, Sue ve Derek adlı porno yıldızlarını canlandıran oyuncular, bir evin kapısını çalıyor. Ülkenin ünlü komedyenlerinden Justine Smith'in canlandırdığı anne de elinde kahvesiyle kapıyı açıyor ve çıplak konuklarını görünce şaşkına dönüyor. Sue ve Derek ziyaretlerini, "Buradayız çünkü oğlunuz biraz evvel internette bizi aradı; bilirsiniz, bizi izlemek için" diye açıklıyor.

İkili, gençlerin rızasız cinsel ilişki görüntüleri izliyor olabileceğine dikkat çekerken, Derek, telefon, laptop, Playstation, iPad ve Smart TV gibi pek çok yolla kendilerini izleyebileceğini anlatırken Sue ise "Biz genelde yetişkinler için performans sergileriz ama sizin oğlunuz sadece bir çocuk. İlişkilerin gerçekte nasıl yürüdüğünü bilmiyor olabilir" diyor.

Annesinin seslenmesi üzerine aşağı inen çocuk, karşısında Sue ve Derek'i görünce şaşkına dönüyor, elindeki tabağı yere düşerken, laptop'ını tutmaya devam ediyor. Anne ise oğluna dönerek, "Tamam Matty, internette gördüğün şeylerle gerçek hayattaki ilişkiler arasındaki fark hakkında konuşmamızın vakti geldi" diyor.

Kamu spotu, geçen yıl aralık ayında yapılan bir araştırma üzerine hazırlandı. Araştırmaya göre gençler, cinsellikle ilgili bilgi edinmek için ilk ve öncelikli araç olarak interneti kullanıyor. Ayrıca en çok izlenen porno yayınlarının üçte biri rızaya dayanmayan cinsel ilişkileri konu ediyor.

Söz konusu kamu spotları arasında bunun dışında siber zorbalık, pedofili, çocukları şiddet içeriklerine kolayca erişebilmesi gibi konular da yer alıyor. Bu kamu spotları aracılığıyla ailelere seslenen yetkililer, onlara çocuklarıyla bu tarz sanal konuşmalar yaparken 'sakin ve serinkanlı kalma, aklı başında davranma' çağrısında bulunuyor....