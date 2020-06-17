Pençe-Kaplan Operasyonu'ndan ilk görüntüler
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Pençe-Kaplan Operasyonu'nun başladığını duyurdu. MSB'den yapılan açıklamada, "Pençe-Kaplan Operasyonu başladı. Kahraman Komandolarımız Haftanin’de" ifadeleri yer aldı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Pençe-Kaplan Operasyonu''nun başladığını, komandoların Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde olduğunu duyurdu.
MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, ''Pençe-Kaplan Operasyonu başladı. Kahraman Komandolarımız Haftanin'de'' ifadesine yer verildi.