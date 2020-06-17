Cüneyt Özdemir HDP'nin maskesini düşürdü! Aradık hiçbiri gelmedi

Cüneyt Özdemir şu açıklamayı yaptı; "Milletvekili seçiliyorlar tutuklanıyorlar. Genel başkanlar hapiste. Belediye başkanı seçiliyorlar ya tutuklanıyorlar yada kayyum atanıyorlar. Ve üstüne üstün televizyonlara da çıkartamıyorlar ambargolar. Hatta dün olay olmuş. Habertürk'ten Didem hanım burası kamu yayını değil demiş, özle sektör özel şirket tercih meselesi demiş.

Ya abi tuhaf tuhaf programlar görüyorum...HDP'nin yürüyüşü ne anlama geliyor? Bir tane HDP'li yok programın içinde. HDP'nin siyasetteki rolü nedir? Herkes tartışıyor HDP'liler hariç. Yani süryal programlar bunlar. Olayın içindeki konuya aykırı bir defa. HDP'yi konuşuyorsun bir tanecik bari eski HDP'li alın ya. Bu kadar olur mu yani. Tamam özel sektör anlıyoruz ama işte adı konulmamış bir ambargo ile karşı karşıya şuan. Siyasetten görüyoruz zaten Belediye başkanları yerine kayyum atanıyor. Yürüyüş yapacaklar yaptırmıyorlar.

Ama size şimdi daha tuhaf bir şey söyleyeceğim. Kenan dedim biz Ana Haber bülteniyiz ara HDP'lileri bir tanesini çıkartalım dedim anlatsınlar dedim şu ambargoyu. Baktım şimdi kimse yok. Kenan'a soruyorum 'Ne oldu Kenen?' diyorum vallahi 4 kişiyi aradım dördü de meşgulüz diyor. İşte bu noktada keriz gibi hissediyorsun kendini. Abi siz meşgulseniz o zaman ağlamakta yok hani arıyoruz çıkar mısınız meşgulüz..O zaman bizi niye çıkartmıyorlar yok yani o zaman bende üzülmüyorum yani..."