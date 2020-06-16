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Ezgi ile Hüseyin evlendi işte Esra Erol'daki nikahları

Ezgi ile Hüseyin'in Türkiye'nin diline düşen aşkları mutlu sonla bitti. Esra Erol, ATV canlı yayınında Ezgi ile Hüseyin'in nikahını kıydırdı. Peki nikaha aileleri geldi mi?

Ezgi ile Hüseyin'in 3 yıllık çileli aşklarında bugün büyük gündü. ATV canlı yayınında Esra Erol, dediğini yaptı ve Ezgi ile Hüseyin'in nikahını stüdyoda kıydırdı. Ezgi, gelinliği ve güzelliği ile dikkat çekerken; nikahlarını Esenler Belediyesi memuru kıydı. 

Aileleri geldi mi?

Herkesin merak ettiği konu Ezgi ve Hüseyin'in ailesinin nikaha gelip gelmeyeceğiydi. Daha önce, "Hiçbir şekilde yayına çıkmam" diyen Hüseyin'in babası oğlunu mutlu gününde yalnız bırakmadı ve eşi Olcay hanımla nikahta hazır bulundu. Ezgi'nin anne ve babası ise nikaha gelmedi.

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