Mehmet Ali Erbil hayvanat bahçesini ziyaret etti! İşte Mehmet Ali Erbil'in son hali
Sağlık sorunları nedeniyle uzun süredir ortalıkta görünmeyen ve tedavisi devam eden Mehmet Ali Erbil, aylar sonra evinden dışarıya çıktı. Başarılı sanatçı Erbil, hayvanat bahçesi ziyareti sırasında çekilen videosunu hayranlarıyla paylaştı.
Yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle yaklaşık 235 gün yoğun bakımda yatan Mehmet Ali Erbil, taburcu olduktan sonra da üç kez hastaneye kaldırılmıştı. Evde tedavisi devam Erbil, koronavirüs salgını nedeniyle de uzun süre evinden dışarı adım atmamıştı.
Mehmet Ali Erbil uzun bir zaman sonra ilk defa dışarıya çıktı. Erbil, İstanbul Çekmeköy'de bulunan bir hayvanat bahçesini ziyaret etti. Erbil, yavru ayı Diva’yı elleriyle besleyerek süt içirdi.
Mart ayından bu yana Instagram'dan paylaşım yapmayan başarılı sanatçı, park ziyaretinin videosunu ise Instagram hesabından paylaştı.