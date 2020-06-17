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O Ses Türkiye Nazlıcan Erdoğan sosyal medyayı salladı

TV8 ekranlarında yayımlanan O Ses Türkiye yarışmasıyla adını duyuran Nazlıcan Erdoğan, sosyal medyadan paylaştığı son videosuyla ortalığı salladı.

Son zamanlarda jüri değişiklikleriyle gündeme gelen TV8 ekranlarının sevilen ses yarışması O Ses Türkiye'de 2018 yılında yarışan ve Seda Sayan'ın ''Çiçek gibi okudun'' diyerek övmelere doyamadığı isim Nazlıcan Erdoğan, şimdilerde sosyal medyada övgüleri topluyor. 

Seda Sayan'ın ''Ne güzel okudun, çok güzel okudu'' diyerek takımına aldığı Erdoğan, son olarak sosyal medya hesabı YouTube'dan Feyyaz Kuruş'a ait 90'lı yılların sevilen parçalarından Mevsim Bahar isimli şarkıyı Can Erciş'in düzenlemesiyle paylaştı. 

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