O Ses Türkiye Nazlıcan Erdoğan sosyal medyayı salladı

Son zamanlarda jüri değişiklikleriyle gündeme gelen TV8 ekranlarının sevilen ses yarışması O Ses Türkiye'de 2018 yılında yarışan ve Seda Sayan'ın ''Çiçek gibi okudun'' diyerek övmelere doyamadığı isim Nazlıcan Erdoğan, şimdilerde sosyal medyada övgüleri topluyor.

Seda Sayan'ın ''Ne güzel okudun, çok güzel okudu'' diyerek takımına aldığı Erdoğan, son olarak sosyal medya hesabı YouTube'dan Feyyaz Kuruş'a ait 90'lı yılların sevilen parçalarından Mevsim Bahar isimli şarkıyı Can Erciş'in düzenlemesiyle paylaştı.