ATV Müge Anlı'da Sinop'daki esrarengiz yangında cinayet şüphesi!

ATV ekranında canlı olarak yayınlanan Müge Anlı İle Tatlı Sert programında Sinop'un Türkeli ilçesine bağlı Yazılı Köyünde 22 Nisan 2019 yılında çıkan yangında Özkaya ailesine ait müstakil binada çıkan yangın sonrasında evde olduğu düşünülen 3 kişinin yaşadığı veya öldüğüne dair henüz bir belirtiye rastlanmadı. Yangının ardından olay yerinde yapılan incelemede herhangi bir ölüm belirtisine rastlanılmazken Özkaya ailesinden 3 kişinin birileri tarafından öldürüldüğü ve olayı örtpas etmek için yangını çıkardığı iddiaları ağır basmaya başladı. Diğer bir iddia ise ortadan kaybolan Nurten Özkaya'nın eşi Erdal Özkaya'nın karısının hamile olduğunu öğrenince kıskançlık krizine girdiği öldürdüğü yönünde oldu.Yangın ile ilgili ortaya çıkan detaylar ve bilir kişi açıklamaları herkesi şoke etti.