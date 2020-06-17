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İstanbul’da otoban kenarında görüntülenen karaca şaşırttı

İSTANBUL ormanlarında yaşadığı bilinen karaca, Arnavutköy'de otoban kenarına kadar indi. Seyir halindeki sürücüler tarafından görülen karaca, cep telefonuyla görüntülendi.

İhlas Haber Ajansı

İSTANBUl'da başta Belgrad Ormanı olmak üzere kentteki ormanlık alanlarda yaşadığı bilinen karaca, Arnavutköy ilçesinde otoban kenarında ortaya çıktı. Kuzey yolu otobanında ilerleyen bazı sürücüler, seyir halindeyken otoban kenarına kadar yaklaşan karacayı fark etti. Bu sırada Faruk Yıldız isimli vatandaş, kısa süreli şaşkınlığın ardından cep telefonuyla karacayı görüntüledi.

"42 yaşındayım ilk defa bu kadar yakından görmek nasip oldu"

Otoban kenarında gördüğü karacayı telefonla görüntüleyen Faruk Yıldız, "Arkadaşımla birlikte eve gitmek için yola çıkmıştık. Gişeleri geçtikten sonra yaklaşık 300 metre sonra ormanlık alanda gözüme bir şey ilişti. Merak ettik aracı durdurup sağa çektik. Dikkatli baktığımda nesli tükenmekte olan bir karaca türü olduğunu gördüm ve o an cep telefonumla görüntülemek istedim. Sonra da kendi sosyal medya hesaplarımdan paylaştım. İlk defa karşılaştım. Tarım ve Orman Bakanlığımıza da şunu iletmek istiyorum; bunun av yasağı da var ama burada bazı insanlar avlanma gibi düşünceler içerisine girebiliyor. Bu türün azalmasını engellemek için bakanlığımızın sahip çıkmasını istiyorum. Ben 42 yaşındayım ilk defa bu kadar yakından görmek nasip oldu. Normalde kolay kolay kendilerini bu kadar yakından göremezsiniz. Yol kenarına kadar gelmişti aramızda fazla mesafe yoktu" dedi.

Kameraya yansıyan görüntüde bir süre otobandan geçen araçlara bakan karacanın daha sonra ormanlık alana yönelerek gözden kaybolduğu görülüyor.

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