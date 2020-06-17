Türk heyeti Libya'da!

Türk heyeti resmi ziyaret için Libya'ya gitti.. Kritik ziyarette Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, MİT Başkanı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, yer aldı.

Serrac ile görüşme!

Heyet, Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz es-Serrac ile bir araya geldi.

İki askeri üs kurulacak

Türkiye, Libya'da iki yeni askeri üs kuracak. Türk heyetin yaptığı görüşmelerde bu konu üzerinde de değerlendirmeler yapıldığı bildirildi.

Ankara'nın Libya'daki varlığından rahatsız olanlar kurulacak iki askeri üs nedeniyle oldukça endişeli...