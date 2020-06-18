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İstanbul'da şiddetli yağış etkili oldu! Yollar göle döndü

İSTANBUL'da bazı bölgelerde şiddetli yağış etkili oldu. Bağcılar'da da etkili olan dolu ve yağış nedeniyle yollar göle döndü.

Meteoroloji'den yapılan uyarıların ardından İstanbul'un bazı bölgelerinde şiddetli yağış etkili olmaya başladı. Sabah saatlerinde Kartal'da etkili olan yağış vatandaşlara ve sürücülere zor anlar yaşattı.

Kartal-Samandıra Bağlantı Yolu'nda seyir halinde olan otomobil ve motosiklet sürücüleri yağıştan korunmak bir üst geçidin altına sığındı. Olası dolu riskine karşı otomobilini battaniyeyle korumaya çalışanlar da vardı.

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