POLİTİKA

Ziya Selçuk: "Hiçbir velimizi muhakkak surette telafiye zorlayamayız"

Bu yıl karnelerin ilköğretimde e-okul, liselerde ise randevu ile dağıtılacağını açıklayan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 31 Ağustos'ta başlayacak yüz yüze telafi eğitimine katılmanın zorunlu olup olmadığı için de "Telafi demek, zorunlu olmayan demek. Biz hiçbir velimizi telafiye zorlayamayız" ifadelerini kullandı...

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Anadolu Ajansı Editör Masası'nda soruları yanıtlıyor. Bu yıl karnelerin ilköğretimde e-okul, liselerde ise randevu ile dağıtılacağını açıklayan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 31 Ağustos'ta başlayacak yüz yüze telafi eğitimine katılmanın zorunlu olmadığını söyledi. İşte Bakan Selçuk'un açıklamaları:

Karneler nasıl dağıtılacak?

- (Karneler nasıl verilecek?) Velilerin e-okul sistemiyle karnelerini almasını istiyoruz. İlköğretimde e-okul, lisede randevu ile dağıtacağız. 

- (Yeni dönemde uzaktan eğitim olur mu?) Uzaktan eğitim yüz yüze eğitimin belli kısmını karşılar. 

- Birçok ülke çok ani kararlar alıyor. Hemen bütün okulları açalım, okul öncesini yapalım. Türkiye'de bazen şunu hissediyorum. 'Niye açılmıyor' gibi. Biz bu konuda verileri çok önemsiyoruz. 'Yanlış yaptık' diyebileceğimiz işler yapmak istemiyoruz. 

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Anadolu Ajansı Editör Masası'nda soruları yanıtlıyor. Bu yıl karnelerin ilköğretimde e-okul, liselerde ise randevu ile dağıtılacağını açıklayan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 31 Ağustos'ta başlayacak yüz yüze telafi eğitimine katılmanın zorunlu olmadığını söyledi. İşte Bakan Selçuk'un açıklamaları:

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