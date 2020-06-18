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Beyoğlu'nda taksi şoförü motosikletten fırlayan polisi havada tuttu

BEYOĞLU'nda dur ihtarına uymayan motosikletliyi kovalayan yunus ekibi kaza yaptı. Polisin çarptığı taksinin şoförü motosikletten fırlayan polisi son anda kolundan tutarak yere düşmesini engelledi. Kazada 2 polis yaralanırken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay dün saat 12.30 sıralarında Beyoğlu'nda meydana geldi. Kasımpaşa'da devriye görevi yapan motosikletli Yunus ekibi durumundan şüphelendikleri bir motosikletliyi durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan motosikletli ara sokaklara girerek kaçmaya başladı. Üstünde biri kadın iki kişinin olduğu motosikleti kovalamaya başlayan Yunus ekibi çıkmaza giren şüphelileri tam yakalayacağı sırada önüne çıkan taksiye çarptı.

TAKSİCİ MOTOSİKLETTEN FIRLAYAN POLİSİ HAVADA TUTTU

Çarpmanın şiddetiyle motosikletin arkasında oturan Yunus polisi meslektaşının üstünden öne fırladı. Bu sırada ani bir refleks gösteren taksi şoförü Ahmet Torun, polisi son anda kolundan tutarak yere düşmesini engelledi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken kolundan ve ayağından hafif yaralanan 2 polis ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ehliyeti olmadığı için polisten kaçan kişi üstünden kimlikte çıkmayınca yanındaki kadınla birlikte polis merkezine götürüldü.

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