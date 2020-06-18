DÜNYA

Rusya’da dehşete düşüren kaza! 4 aracı kağıt gibi ezdi

Rusya'nın Chelyabinsk bölgesinde aşırı hızlı bir kamyon önündeki 4 aracı kağıt gibi ezdi. Feci kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Rusya'nın Chelyabinsk bölgesinde süratle gelen bir kamyon, önünde bulunan otomobile arkadan çarptı. Kazanın etkisiyle yoldaki 5 araç birbirine girdi. Otomobillerin kağıt gibi ezildiği anlar kameraya saniye saniye yansıdı. Polis kazanın Katav-Ivanovsk yakınlarındaki M5 otoyolunda meydana geldiğini belirtti. Kaza sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Kamyonun frenlerinin arızalandığı iddia edilirken Chelyabinsk bölge savcılığının kazayla ilgili soruşturma başlattığı bildirildi.

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