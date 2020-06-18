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İstanbul’da maske takma zorunluluğuna vatandaştan şaşırtan tepki

Korona virüsle mücadele kapsamında İstanbul’da açık alanlarda maske takma zorunluluğu geldi. Üsküdar’da bir vatandaşın maske takma zorunluluğu hakkında, “Biz yaşayan ölüyüz, Maske dediğin nedir ki, korona virüs zaten bize bulaşmaz” demesi şaşkınlığa sebep oldu. Vatandaş, gazetecilerin uyarılarından sonra özür dileyerek maskesini taktı.

İstanbul'da açık havada maske takma zorunluluğu hayata geçirildi. Açık havada maske takma zorunluluğuna ilk gün alışamayanlar da vardı. Bazı vatandaşlar maskeleri elinde takarken bazıları da elbiselerine asarak yürüdü. Kimi vatandaşlar da maskesiz gezerken kimi vatandaşlar da maskeli bir şekilde oltalarıyla balık tuttu.

Üsküdar’da maske takma zorunluluğuna ilginç tepki gösteren Oğuz Demir, “Biz zaten yaşayan ölüyüz. Maskeye ne gerek var. Hayattan kopmuşuz. Maske dediğin nedir ki? Virüs kapsak ne olacak. Virüs zaten bize bulaşmaz ki. Maske takma zorunluluğunu bilmiyorum. Toplu taşımalarda maskemi takıyorum. Zorunlu mu gerçekten, cezalı mı yani, bilmiyordum. Bundan sonda açık havada da maskemi takacağım. Çünkü bilmiyordum, devletimizden çok özür dilerim. Uyarılarınızdan dolayı teşekkür ederim” diye konuştu. Vatandaş, gazeteciler uyardıktan sonra bilmediğini belirterek özür diledi, ardından maskesini taktı.

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