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Galatasaray'ın file bekçisi Fernando Muslera taburcu oldu

Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu.

Çaykur Rizespor ile Galatasaray arasında oynanan maçta sakatlanan ve en az 6 ay sahalardan uzak kalacağı açıklanan Fernando Muslera bu sabah hastaneden taburcu oldu.

"Tüm Türkiye'ye teşekkür ediyorum''

Taburcu olan Fernando Muslera, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; "Tüm Türkiye'ye teşekkür ediyorum bu zor zamanda yanımda oldular. Galatasaray taraftarına çok teşekkür ediyorum. En yakın zamanda görüşmek üzere."

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