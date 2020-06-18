Galatasaray'ın file bekçisi Fernando Muslera taburcu oldu

Çaykur Rizespor ile Galatasaray arasında oynanan maçta sakatlanan ve en az 6 ay sahalardan uzak kalacağı açıklanan Fernando Muslera bu sabah hastaneden taburcu oldu.

"Tüm Türkiye'ye teşekkür ediyorum''

Taburcu olan Fernando Muslera, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; "Tüm Türkiye'ye teşekkür ediyorum bu zor zamanda yanımda oldular. Galatasaray taraftarına çok teşekkür ediyorum. En yakın zamanda görüşmek üzere."