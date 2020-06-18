Malatya'da ortaya çıkan yılanlar korkuttu! Ev araba heryerdeler

Evlere ve araçlara giren yılanlar korku dolu anlar yaşatmaya devam ediyor. Havaların ısınmasıyla birlikte birçok yerde görülen yılanlara karşı yetkililer uyarırken, Doğanşehir ilçesi Kurucaova Mahallesi Kalecik mezrasında da ortaya çıkan yılanlar korkuttu.

Mezrada hayvanlarını otlatan Mustafa Karakaş, kuyudan su çektiği sırada yaklaşık 2 metre uzunluğunda 2 yılanla karşılaştı. Bu anları cep telefonları ile de kayda alan Karakaş, sosyal medyadan paylaştığı görüntülerde bölgedeki vatandaşları da yılanlara karşı uyardı.