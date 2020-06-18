DÜNYA

Salgının yayıldığı Çin'deki hayvan pazarlarından şoke eden görüntüler!

Koronavirüsün dünyaya yayıldığı Çin'in Yulin kentinde düzenlenen 'Köpek Eti Festivali" için hayvan pazarında köpek satışı görüntülendi.

Koronavirüsün dünyaya yayıldığı Çin'in Yulin kentinde düzenlenen 'Köpek Eti Festivali" için hayvan pazarında köpek satışı görüntülendi.Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle 450 binden fazla insan yaşamını yitirdi. Hastalığın ortaya çıktığı Çin'in Yulin kentinde her yıl düzenlenen 'Köpek Eti Festivali' öncesinde, Çin Halk Cumhuriyeti Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nın, "Köpekler evcil, kurtarma ve servis hayvanlarıdır, çiftlik hayvanları değildir" açıklamasına rağmen, koronavirüsün ortaya çıktığı düşünülen hayvan pazarlarında, 'yemek' için köpekler satılmaya devam ediyor. Daha önce Çin medyasında Pekin yönetiminin, köpek etini gıda listesinden çıkaracağı duyurulsa da henüz bu konuya ilişkin resmi bir adım atılmadığı ifade edildi.

HAYVAN HAKLARI KURULUŞU PAZARLARI GÖRÜNTÜLEDİ

Dünya genelinde hayvan haklarını savunan Washington merkezli kar amacı gütmeyen büyük bir kuruluş olan Humane Society International (HSI), Yulin kentinde hala canlı köpeklerin ve köpek etlerinin 'gıda' olarak satıldığını gösteren fotoğrafları paylaştı. HSI resmi internet sitesi üzerinden, Çin Halk Cumhuriyeti Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nın köpeklere yönelik açıklamasını hatırlatarak, Çinli yetkililerden hala köpek satışı yapan hayvan pazarları konusunda somut adım atılması çağrısında bulundu.

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