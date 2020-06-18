Haliç'teki durumun vahameti gözler önüne serildi!
Günlerdir tartışmalara konu olan Halliç'in son durumu, CNN Türk ekibinden Caner Emre Kınacı'nın yaptığı dalışla görüntülendi. Kameraya yansıyan görüntüler, durumun vahametini gözler önüne serdi.
İSTANBUL Haliç'teki renk değişimi günlerdir gündemde.
CNN Türk ekibinden Caner Emre Kınacı, Haliç'e daldı. Haliç'in dibindeki son durumu görüntüledi.
Haliç'in dibi balçıkla kaplıydı. Kameraya yansıyan görüntüde görüş mesafesi 2 metreye kadar düşüyordu.
O görüntüleri Prof. Dr. Mustafa Öztürk yorumladı.