Ali Babacan 13 yıllık bakanlık döneminin en zor günlerini anlattı

Televizyoncu yapımcısı Armağan Çağlayan'ın 'Beni Gör' programına katılan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, kendisine sorulan "13 yıllık bakanlık boyunca 'işte bu benim bakanlık yaptığım sürecin en kötü günü' dediğiniz gün hangi gündü?" sorusuna yanıt verdi. Kendisi için zor günlerin Gezi Parkı olayları ile birlikte başladığını ifade eden Babacan, "2013 yılı. Tek bir olay değil belki ama Gezi olayları ile beraber de tetiklenen ve o olaylardan sonra başlayan bir süreç ve Türkiye'nin otoriterleşmesi. Daha otoriter bir yönetim tarzının, istişarenin bir kenara bırakıldığı, yetkin insanların yavaş yavaş devre dışı kaldığı, siyasetten kendisi için bir şey bekleyenlerin insanların sisteme nüfus ettiği dönem. Zaten ondan sonra dikiş tutmadı" dedi.

Babacan, programın devamında kendisine yönelik Gezi Parkı olayları sırasında görevde olması nedeniyle yapılan eleştirilere de yanıt verdi. O dönem bakanlar kurulu üyesi olduğunu ifade eden Babacan, "çok yoğun mücadele verdiklerini" ancak başaralı olmadıklarını söyledi.