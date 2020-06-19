Süleyman Soylu; 'Yakın zamanda müjdeyeceğiz' dedi ve duyurdu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kanal D'de 'Neler Oluyor Hayatta' programında açıklamalarda bulundu.

Bakan Soylu'nun açıklamaları şöyle:

GÖÇ FİLMLERİ FESTİVALİ

Uluslararası Göç Filmleri Festivali'ne başladık. Türkiye göç konusunda tüm dünyaya insanlık adına örnek olan, vicdanın merhametin ne olduğunu sadece kitaplarda değil, hayatında yaşayan ve bunu gösteren bir ülke. Dünyaya da ders veren bir ülke. Biz ABD'den, İngiltere'den zengin değiliz. Ama yaptıklarımız ders bırakıyor. Şuan 30 milyon insan göç filmlerini izledi.

41 bin satılacak bilet vardı. 32 bin'i tükendi.

Tüm katkı koyanlara, destek verenlere Türkiye'nin göç politikasını anlatanlara, farkındalık yaratanlara teşekkür ediyorum.

Göç süreci bitmeyecek. Afganistan, Pakistan daha zengin olmayacak. Az gelişmiş ve gelişmiş ülkeler arasındaki farklar daha da büyüyecek. Ne yapacaklar? Umuda yolculuğa çıkacaklar. Biz bunun adına 'sınırsız yolculuk' diyoruz. Türkiye tüm görevini getirmenin rahatlığı içinde.