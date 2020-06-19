MEDYA

Ertuğrul Özkök Hürriyet’in tepesinden nasıl alındı? En çok kimden korkuyor?

Haber Global’da Jülide Ateş'le 40'ın konuğu olan Özkök’ün En çok korktuğu gazeteci kim? Ertuğrul Özkök, görevden nasıl alındığını ve kurtulduğu bombalı saldırıları anlattı.

Hürriyet Gazetesi’nin eski Genel Yayın Yönetmeni Ertuğrul Özkök, görevden nasıl alındığını ve kurtulduğu bombalı saldırıları anlattı. İki kez bombalı saldırıdan kurtulduğunu belirten Özkök, görevden alınmasıyla ilgili de"Bir gün Aydın Bey, "Ertuğrul işin var mı? Gel hadi bana konuşalım" dedi. Arnavutköy'deki evine gittim. Bir tane balık koydu önüme. Balık yerken, "Ya Ertuğrul seni görevden aldım" dedi. "Peki patron" dedim. Bitti. Güç budur işte." diye anlattı. Haber Global’da
Jülide Ateş'le 40'ın konuğu olan Özkök’ün En çok korktuğu gazeteci kim? İşte ayrıntılar…

Hürriyet Gazetesi genel yayın yönetmenliğinden nasıl alındı?

Medyada güç, patron olmaktır. Bir gün Aydın Bey, "Ertuğrul işin var mı? Gel hadi bana konuşalım" dedi. Arnavutköy'deki evine gittim. Bir tane balık koydu önüme. Balık yerken, "Ya Ertuğrul seni görevden aldım" dedi. "Peki patron" dedim. Bitti. Güç budur işte.

Yediğiniz en büyük dayak neydi?

Sadece dayak yemedim. İki kere bombalı suikasttan kurtuldum tesadüfen. Hala daha dayak yiyorum. Dayaktan kastım şu; bir sürü hakaret yiyorum. Dünyada 2 meslek var ki bunu herkes onun başındaki insandan daha iyi yapar. Birisi futbol takımını yönetmek öbürü ise gazete yönetmek. Bir manşet atarsınız, "Kaç para aldın da bu manşeti attın?" derler. Bu bir dayak yemektir.

En korktuğunuz gazeteci kim?

Hıncal Uluç'tan çok korkuyorum. Çünkü beni çok eleştirir. Çünkü yaptığı eleştirilerin yüzde 70'inde haklı. Beni en çok öven insanlardan biri aynı zamanda. O beni övdüğü için de onun yaptığı eleştiriler benim gözümde değerli. Bir de çok takdir ettiğim gazeteci var o da Güneri Civaoğlu. Ona Güneri abi demiyorum. Güneri Bey diyorum. Bizim güzel yaşamamız için gerekli olan yolu o açtı. Hiç komplekssiz genç insanları destekler.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk velilere 'karne' verdi
Pompeo'dan John Bolton'a ağır sözler! ABD’ye zarar veren bir hain
YKS iptal edilsin başvurusu! Danıştay kararını verdi...
Max Kruse'nin sonunu Almanya özlemi getirdi
SPK’dan Twitter'da manipülasyon yapan kişiye 1.2 milyon liralık ceza
Libyalı Albay Kanunu'dan Türk askeriyle ilgili dikkat çeken sözler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Ayının kaplanla dostluğunu görenler hayrete düştü
Gazeteci Saygı Öztürk, Bakan Soylu'ya yanıt verirken gözyaşlarını tutamadı
Selahattin Demirtaş Anayasa Mahkemesi kararı nedir? Selahattin Demirtaş biyografisi
Ali Babacan 13 yıllık bakanlık döneminin en zor günlerini anlattı
MSB Pençe-Kaplan Operasyonu'na katılan komandoların görüntülerini paylaştı
Cuma namazı kaç rekat nasıl kılınır? Cuma namazı farz mı?
Haliç'teki durumun vahameti gözler önüne serildi!
e okul yetenek sınavı başvurusu 2020 nasıl yapılır giriş ekranı