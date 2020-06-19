Ertuğrul Özkök Hürriyet’in tepesinden nasıl alındı? En çok kimden korkuyor?

Hürriyet Gazetesi’nin eski Genel Yayın Yönetmeni Ertuğrul Özkök, görevden nasıl alındığını ve kurtulduğu bombalı saldırıları anlattı. İki kez bombalı saldırıdan kurtulduğunu belirten Özkök, görevden alınmasıyla ilgili de"Bir gün Aydın Bey, "Ertuğrul işin var mı? Gel hadi bana konuşalım" dedi. Arnavutköy'deki evine gittim. Bir tane balık koydu önüme. Balık yerken, "Ya Ertuğrul seni görevden aldım" dedi. "Peki patron" dedim. Bitti. Güç budur işte." diye anlattı. Haber Global’da

Jülide Ateş'le 40'ın konuğu olan Özkök’ün En çok korktuğu gazeteci kim? İşte ayrıntılar…

Hürriyet Gazetesi genel yayın yönetmenliğinden nasıl alındı?

Medyada güç, patron olmaktır. Bir gün Aydın Bey, "Ertuğrul işin var mı? Gel hadi bana konuşalım" dedi. Arnavutköy'deki evine gittim. Bir tane balık koydu önüme. Balık yerken, "Ya Ertuğrul seni görevden aldım" dedi. "Peki patron" dedim. Bitti. Güç budur işte.

Yediğiniz en büyük dayak neydi?

Sadece dayak yemedim. İki kere bombalı suikasttan kurtuldum tesadüfen. Hala daha dayak yiyorum. Dayaktan kastım şu; bir sürü hakaret yiyorum. Dünyada 2 meslek var ki bunu herkes onun başındaki insandan daha iyi yapar. Birisi futbol takımını yönetmek öbürü ise gazete yönetmek. Bir manşet atarsınız, "Kaç para aldın da bu manşeti attın?" derler. Bu bir dayak yemektir.

En korktuğunuz gazeteci kim?

Hıncal Uluç'tan çok korkuyorum. Çünkü beni çok eleştirir. Çünkü yaptığı eleştirilerin yüzde 70'inde haklı. Beni en çok öven insanlardan biri aynı zamanda. O beni övdüğü için de onun yaptığı eleştiriler benim gözümde değerli. Bir de çok takdir ettiğim gazeteci var o da Güneri Civaoğlu. Ona Güneri abi demiyorum. Güneri Bey diyorum. Bizim güzel yaşamamız için gerekli olan yolu o açtı. Hiç komplekssiz genç insanları destekler.