MSÜ sınavında 400 öğrenciye koronavirüs bulaştı!

LGS ve YKS’ye girecek milyonlarca öğrenci ve velileri koronavirüs bulaşması endişesi yaşarken Sağlık bakanlığı eski Müsteşar Yardımcısı ve Dünya Sağlık Örgütü eski yöneticisi Dr. Serdar Savaş’tan çarpıcı bir açıklama geldi.

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı’na (MSÜ) giren öğrencilerle ilgili konuşan Savaş, “Bu hafta sonu yapılan MSÜ sınavlarında resmî kayıtlara göre 400 öğrenciye hastalık bulaştı” ifadelerini kullandı.