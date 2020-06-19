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İstanbul'da su birikintisinde mahsur kalan araç böyle kurtarıldı!

Kentin Avrupa ve Anadolu yakalarındaki birçok ilçede aniden bastıran yağış, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde devam etti.

Yağmur sebebiyle ana caddelerde ve sokaklarda oluşan su birikintileri, trafikte aksamaya neden oldu. Seyir halindeki bazı motosiklet sürücüleri de üst geçitlerin altında yağmurun dinmesini bekledi.

Bazı vatandaşlar ise otobüs duraklarına ve iş yerlerinin tentelerinin altına sığınarak, yağmurdan korunmaya çalıştı.

Üsküdar'da etkili olan yağış nedeniyle Marmaray'da ve otobüslerde yoğunluk oluştu.

Fatih Kesmekaya Caddesi'nde bodrum kattaki bir evi su bastı. Vatandaşlar kovalarla suyu boşaltmaya çalıştı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Haliç Sosyal Tesisi'nde de su birikintisi oluştu. Görevliler suyun tahliyesi için çalışma yaptı.

Yine kentin bazı bölgelerinde ev ve iş yerlerinde su baskınları yaşanırken, alt geçitlerde oluşan su birikintileri nedeniyle de yollar kapandı.

Pendik Güzelyalı Mahallesi'ndeki bir köprünün altında oluşan su birikintisi nedeniyle bazı kişiler araçlarında mahsur kaldı.

Sağanak sebebiyle T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattı seferleri de bir süreliğine Bağcılar-Yusufpaşa istasyonları arasında yapıldı.

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