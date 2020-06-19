Acun Ilıcalı'dan Ebru Gündeş ve O Ses Türkiye açıklaması! Murat Boz ayrılıyor mu?
O Ses Türkiye yarışmasında Seda Sayan jüriliği bırakınca yerine kimin geleceği merak konusu olmuştu. Ebru Gündeş'in yeniden jüri olacağı haberlerine dair Acun Ilıcalı'dan bomba açıklamalar geldi. Ilıcalı Murat Boz ile ilgili de açıklama yaptı.
O Ses Türkiye'de yeni sezon öncesi jüri koltuğunda oturacak isimler belli olmaya başladı. Seda Sayan'ın sürpriz bir kararla programı bırakmasından sonra yarışmaya kimin dahil olacağı merak konusuydu. Son iddia ise Ebru Gündeş'in döneceğiydi!
Ebru Gündeş'in jüriliğe dönmesi hakkında Acun Ilıcalı ilk kez konuştu ve bu iddiaları da doğruladı. Acun Ilıcalı, geçtiğimiz gün Bebek Oteli çıkışı UçanKuş TV kameraları tarafından görüntülendi. Yoğun bir tempoda çalıştığını söyleyen Ilıcalı, O Ses Türkiye’de Seda Sayan’ın koltuğuna yeniden Ebru Gündeş’in gelmesini değerlendirdi.