Acun Ilıcalı'dan Ebru Gündeş ve O Ses Türkiye açıklaması! Murat Boz ayrılıyor mu?

O Ses Türkiye'de yeni sezon öncesi jüri koltuğunda oturacak isimler belli olmaya başladı. Seda Sayan'ın sürpriz bir kararla programı bırakmasından sonra yarışmaya kimin dahil olacağı merak konusuydu. Son iddia ise Ebru Gündeş'in döneceğiydi!

Ebru Gündeş'in jüriliğe dönmesi hakkında Acun Ilıcalı ilk kez konuştu ve bu iddiaları da doğruladı. Acun Ilıcalı, geçtiğimiz gün Bebek Oteli çıkışı UçanKuş TV kameraları tarafından görüntülendi. Yoğun bir tempoda çalıştığını söyleyen Ilıcalı, O Ses Türkiye’de Seda Sayan’ın koltuğuna yeniden Ebru Gündeş’in gelmesini değerlendirdi.