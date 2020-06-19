Güneş Tutulması burçları nasıl etkileyecek? 22-30 Haziran haftalık burç yorumları

21 Haziran günü 0. derece Yengeç burcunda Güneş Tutulması meydana gelecek. Bu tutulma birkaç açıdan önem kazanmakta. Çünkü tutulma zamanı Merkür de Yengeç burcunda geri harekette olacak.

21 Haziran'da gerçekleşecek olan 'Ateş Çemberi' Güneş tutulması sürecinde Ay Güneş'in yaklaşık yüzde 99'unu kaplayacak. Peki tutulma sonrası burçlar nasıl etkiler altında olacak?

22-30 Haziran haftasının burç yorumlarını yeni videomuzdan izleyebilirsiniz!