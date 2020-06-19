Mevlüt Çavuşoğlu'dan İtalyan mevkidaşı ile ortak basın toplantısı

Bakan Çavuşoğlu ortak basın toplantısında yaptığı açıklamada; AB içinde en güçlü desteğin İtalya'dan geldiğini dile getirdi. Çavuşoğlu, İtalya'nın bölgede kritik bir rol oynadığını belirtti. Çavuşoğlu İtalya'nın Libya'da ateşkes için çaba sarfettiğini dile getirdi. Mevkidaşı Luigi Di Maio koronavirüs salgını sürecinde 'en kötü günümüzde yanımızda oldunuz' diyerek Türkiye'ye teşekkür ederek.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde;

Ülkemizde ikinci defa ağırlamanın gururunu yaşıyorum. İtalya ile ikili ilişkilerimizi nasıl daha güçlendireceğimizi dostum Luigi ile uzun uzun konuştuk. Önümüzdeki süreçte özellikle düzenlememiz gereken önemli toplantılar var. Hükümetlerarası zirveyi ertelemiştik, bunu gerçekleştireceğiz.

İtalya ile ortak ekonomi ve ticaret komisyonumuz var. Ruhsar hanım önümüzdeki günlerde videokonferans ile gerçekleştirilmesi kararını verdik. Ticaret hacmimize baktığımız zaman yaklaşık 20 milyar avro.

AB içinde en büyük desteği İtalya'dan gördük. Bugün bunları da konuştuk. Türkiye - AB ilişkilerindeki var olan zorlukları ele aldık ki birlikte adım atalım. Bölgesel konuları da konuştuk. İtalya ve Türkiye'yi yakından ilgilendiren konular var. Örneğin Libya. Libya ziyaretinde yaptığımız çalışmaları anlattım.

Burada İtalya'nın oynadığı kritik rolün farkındayız ve kendilerine teşekkür ediyoruz. Dengeli bir rol oynadı. Bazı AB ülkeleri gibi darbeci Hafter'in yanında olmadı. Bundan sonra bu çabaları İtalya ile birlikte sürdürmek istiyoruz.