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SİHA kaçan teröristi böyle vurdu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Twitter hesabından "Başarıyla devam eden #PençeKaplan Operasyonu kapsamında Kahraman Komandolarımız 3 PKK’lı teröristi etkisiz hale getirdi." paylaşımında bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı, halkın ve hudutların güvenliğini tehdit eden PKK ve diğer terörist unsurlarını etkisiz hale getirmek maksadıyla; Hava Kuvvetleri, ateş destek vasıtaları, ATAK helikopterleri, İHA ve SİHA’larla desteklenen komandoların hava hücum harekatıyla Irak’ın Kuzeyindeki terör kamplarının olduğu bölgeye intikal ettikleri duyurulmuştu. Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre TSK birliklerinin hava ve karadan başlattığı operasyonlarda terör örgütünün büyük kayıplar verdiği bildirildi. Bölgedeki yerel kaynaklar, Türk Hava Kuvvetleri tarafından bölgede belirlenen noktaların F-16 savaş uçakları ile vurulduğu ve karadan da bölgeye intikal eden askerlerin çemberi daraltarak ilerlediği belirtildi. Hava ve kara harekatında şimdiye kadar yaklaşık 50 teröristin etkisiz hale getirildiğini dile getiren yerel kaynaklar, bölgede operasyonların aralıksız devam ettiğini açıkladı...

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