POLİTİKA

AK Parti: TBMM Başkanlığı'na yeniden Mustafa Şentop'u aday göstereceğiz

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'u bu göreve yeniden aday göstereceklerini açıkladı.

Ankara kulislerinde haftalardır AK Parti'nin Meclis Başkanı adayının kim olacağı, aylardır da Kabine'de değişiklik yapılacağı iddiaları tartışılıyordu. Meclis Başkanlığı için Binali Yıldırım ve Mustafa Şentop isimleri gündemdeydi ancak AK Parti, adayını belirledi.

''2 Temmuz itibarıyla Mustafa Şentop'un ismini ileteceğiz"
AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı'na Mustafa Şentop'u yeniden aday göstereceklerini söylerken şu ifadeleri kullandı; "Arkadaşlar büyük çoğunluk ile Mustafa Şentop'u Meclis Başkanı görmek istediler. Mustafa Şentop adayımız olarak Başkanlık divanına iletilecektir. 2 Temmuz itibarıyla Mustafa Şentop'un ismini ileteceğiz."

Şentop'tan ilk açıklama
Adaylığa gösterilecek olan Şentop, "İç tüzüğe göre 12 Temmuz'dan 10 gün önce süreç başlıyor. Resmi takvim 2 Temmuz'da başlıyor, 6 Temmuz'da adaylık, akabinde seçimle ilgili günler başlayacak. Milletvekili arkadaşlarımızın değerlendirmeleri neticesinde tekrar adaylık konusu netleşmiş oldu. Hayırlı olsun. Sayın Bahçeli'yi ziyaret ettim. Esas gündem adaylıktı. Bana destek vermişlerdi. Bu bakımdan hem teşekkürlerimi ifade ettim, hem de yeni dönemde destek konusunda kendileri ile görüştük. Kendileri olumlu yaklaştıklarını ifade ettiler. Sayın Binali Yıldırım bizim siyasi büyüklerimizden. Kendisi çok önemli görevlerde bulundu. Ciddi krizleri Türkiye'nin aşmasında öncülük etti. Bu bakımdan kendisine hem siyasi hareketimiz hem de bizler müteşekkiriz. Kendileri adaylık konusunda bir düşüncelerinin olmadığını ifade etti" dedi. 

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